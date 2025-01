Preços ao consumidor dos EUA sobem um pouco mais do que o esperado em dezembro

O progresso para levar a inflação de volta à meta de 2% do banco central dos EUA foi prejudicado no segundo semestre do ano passado.

Uma economia resiliente, a ameaça de tarifas amplas sobre produtos importados e de deportação em massa de imigrantes sem documentos - ações consideradas inflacionárias - também levaram o banco central dos EUA a projetar uma trajetória de corte de juros mais superficial este ano.

O novo governo do presidente eleito Donald Trump também prometeu cortes nos impostos, o que estimularia a economia.

As expectativas de inflação dos consumidores aumentaram em janeiro, com as famílias preocupadas com a possibilidade de as tarifas elevarem os preços dos produtos.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice aumentou 0,2% em dezembro. O chamado núcleo dos preços ao consumidor havia subido 0,3% por quatro meses consecutivos. Nos 12 meses até dezembro, o núcleo teve alta de 3,2%, depois de ter subido 3,3% em novembro.

Não se espera nenhum corte na taxa de juros na reunião de política monetária do Fed de 28 e 29 de janeiro. Embora os economistas prevejam menos cortes este ano, eles estão divididos quanto à possibilidade de o banco central reduzir novamente os custos dos empréstimos antes da segunda metade do ano.