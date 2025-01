Andamento do PAC é visto com desconfiança por investidores, aponta pesquisa

O ritmo de ações do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é percebido como abaixo da expectativa pela maioria dos investidores do setor de Infraestrutura. O levantamento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) aponta que apenas 2,36% dos entrevistados acreditam que o programa, até o momento, avançou plenamente conforme as expectativas.

O ceticismo dos investidores é um dos resultados colhidos pela 12ª edição do Barômetro da Infraestrutura, elaborado pela ABDIB e pela consultora EY. A partir do questionário aplicado a empresários e especialistas do setor, a pesquisa aponta que tem sido observada demanda por maior alinhamento entre o governo federal, os Estados e municípios para acelerar as obras do Novo PAC.

Quando os entrevistados respondem sobre o cumprimento das metas do PAC, apenas 2,1% acreditam que elas serão integralmente cumpridas e 11,5% que serão majoritariamente alcançadas. Enquanto 43,1% acreditam num cumprimento parcial e 37,2% no minoritário.