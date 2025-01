Com bancos, Ibovespa tem maior alta desde maio/23 e se reaproxima dos 123 mil

"Com essa revogação, mantém-se a gratuidade e o sigilo. Poderia ter uma trava nos depósitos, e isso seria ruim para os bancos, no meu ponto de vista", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Ponderando catalisadores externos e domésticos, o Ibovespa ao fim mostrava seu melhor desempenho desde 5 de maio de 2023, então em alta de 2,91%. Foi também o terceiro ganho consecutivo do Ibovespa, o que não era visto desde o intervalo entre 9 e 11 de dezembro, há pouco mais de um mês. Além dos papéis de grandes bancos - que mostraram ganhos de até 4,34% (Itaú PN) no fechamento -, Vale ON, que oscilava ao negativo até o meio da tarde, firmou-se em alta de 1,45%, em encerramento também positivo para Petrobras (ON +1,31%, PN +1,28%).

Em Nova York, os ganhos desta quarta-feira - de retomada de entusiasmo dos investidores com relação à chance de o Fed seguir adiante com os cortes de juros na maior economia do mundo - ficaram entre 1,65% (Dow Jones) e 2,45% (Nasdaq). Na B3, apenas dois dos 87 componentes da carteira Ibovespa encerraram o dia no campo negativo: Marfrig (-1,76%) e Klabin (-0,51%). No lado oposto, destaque para Hapvida (+10,45%), Vamos (+9,44%) e Yduqs (+8,37%) no lado oposto.

Na agenda externa, o núcleo do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos - que não inclui itens considerados voláteis, como os preços de alimentos e de energia - teve alta mensal de 0,2%, uma leitura favorável, observa o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung após a mesma métrica ter avançado 0,3% nos quatro meses anteriores. Assim, o núcleo do CPI, no acumulado em 12 meses, desacelerou a 3,2% em dezembro, comparado a 3,3% em novembro. "A inflação de dezembro veio dentro do esperado, sem grandes surpresas e, como o mercado temia uma aceleração maior dos preços, esse CPI traz um respiro neste início de ano."

Em outro desdobramento nesta quarta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, vê diminuição gradual da inflação dos Estados Unidos em direção à meta de 2% nos próximos anos. Ao discursar em encontro econômico, ele disse esperar que o processo de desinflação progrida, embora observe também que levará tempo e que pode ser instável.

Nesse contexto, o fechamento da curva de juros, nos Estados Unidos como no Brasil, favorecia na B3, desde cedo, o desempenho de ações cíclicas, como as de varejo e construção civil, assim como o setor de bancos, observa Alexandre Pletes, head de renda variável da Faz Capital, ainda que os dados de mercado de trabalho americano, divulgados na última sexta, indiquem nível de atividade "robusto".