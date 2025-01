Firjan faz parceria com Petrobras e Transpetro para divulgar rede de fornecedores

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) estima que a Petrobras deverá investir no Estado pelo menos US$ 74 bilhões do seu Plano de Negócios 2025-2029, de US$ 111 bilhões. Para garantir que esses recursos fiquem no Rio, a entidade vai promover, em parceria com a Petrobras e a Transpetro, edições especiais do seu programa Rede de Oportunidades, evento que busca aproximar fornecedores de bens e serviços das empresas.

O primeiro encontro será com a Petrobras, no próximo dia 23, quando a estatal vai apresentar, aos fornecedores locais, suas demandas de bens e serviços com foco no segmento subsea. Já em 11 de fevereiro, será a vez da Transpetro trazer suas expectativas de compras para os próximos anos.

Ao longo de 2024, o Rede de Oportunidades promoveu quatro edições, reunindo 14 players do mercado: NTS, Foresea, Ocyan, Petrobras, Equinor, Porto do Açu, Braskem, Halliburton, SBM Offshore, NOV, Prio, Yinson, BW Energy e TAG. As 14 âncoras apresentaram mais de 720 oportunidades de negócios.