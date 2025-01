Governo Central tem déficit de R$ 4,515 bilhões em novembro, mostra Tesouro

As contas do Governo Central registraram déficit primário em novembro, conforme divulgação realizada nesta quarta-feira, 15, pelo Tesouro. Em novembro, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 4,515 bilhões. O resultado sucedeu o superávit de R$ 40,811 bilhões em outubro.

O saldo em novembro - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - foi o melhor desempenho em termos reais para o mês desde 2021 - a série histórica do Tesouro foi iniciada em 1997. Em novembro de 2023, o resultado havia sido negativo em R$ 38,071 bilhões, em valores nominais.

O resultado do 11º mês do ano veio próximo ao teto das expectativas do mercado financeiro, que variavam variava de déficit de R$ 30,4 bilhões a déficit R$ 4,50 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. A mediana apontava um déficit de R$ 6,500 bilhões.