Haddad: revogar ato da Receita é para que não haja justificativa para não votar MP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que a revogação do ato da Receita Federal sobre o Pix evitará qualquer tipo de má interpretação, judicialização ou tentativa de distorcer o instrumento. Já a edição de uma medida provisória para reforçar a gratuidade e sigilo do Pix é uma maneira para garantir a votação deste texto no Congresso. Esta é a reação do governo à onda de fake news que circula em torno do Pix, com mentiras como a que o governo passaria a taxar as transações feitas com o instrumento. Esse movimento foi provocado por causa de uma instrução normativa da Receita Federal que passou a vigorar neste ano.

"Nós estamos lançando uma medida provisória e nós queremos que essa medida provisória seja discutida com sobriedade pelo Congresso Nacional. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei. Quer discutir o texto de lei? Vamos discutir o texto de lei, mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso", afirmou Haddad em pronunciamento a jornalistas no Palácio do Planalto.

O ministro atribuiu que o estrago causado por essa fake news, que viralizou muito rapidamente no início deste ano, foi provocado por pessoas "inescrupulosas". "O estrago causado foi feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Essas pessoas vão ter que responder pelo que fizeram, mas nós não queremos contaminar a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional até que se esclareça, no âmbito do Congresso, o que de fato aconteceu nos últimos dias, na última semana, em relação a uma coisa séria que a Receita estava fazendo", criticou.