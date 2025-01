Decisão do BC sul-coreano de manter juro em 3% não foi unânime; um membro votou por corte

A decisão surpreendente do banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês), de manter o juro em 3% não foi unânime, com um membro do comitê votando por um corte na taxa básica. A expectativa de corte no juro da Coreia do Sul era majoritária no mercado financeiro e por isso a decisão surpreendeu.

Ainda assim, todos os membros do comitê deixaram a porta aberta para novos cortes no juro nos próximos três meses, de acordo com pronunciamento do presidente, Rhee Chang-yong, que seguiu à decisão.

Ele citou ainda que a avaliação do comitê foi que os riscos de desaceleração no crescimento econômico do país se intensificaram e que a volatilidade na taxa de câmbio aumentou devido aos últimos eventos políticos no país.