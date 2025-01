Bolsas da Europa fecham em alta impulsionadas por BCs, levando Frankfurt e Londres a recordes

O banco suíço nota que os mercados passaram a precificar mais flexibilização monetária dos dois lados do Atlântico, embora dados recentes ainda indiquem persistência da inflação.

Nesta sexta, o Eurostat confirmou aceleração da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) da zona do euro, à taxa anual de 2,4% em dezembro.

O BCE não deve ter pressa para normalizar a política monetária, defendeu o dirigente e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel. Na visão dele, a abordagem cautelosa é necessária diante do nível elevado de incertezas e da inflação alta, com continuidade do aumento "dinâmico" em preços de serviços. Em Frankfurt, o DAX avançou 1,17%, a 20.897,46 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 1,35%, a 36.267,63 pontos.

Já a queda nas vendas no varejo do Reino Unido em dezembro ampliou apostas por cortes de juros do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) neste ano. O BoE está em uma posição em que pode reduzir juros de maneira preventiva para equilibrar riscos e ainda manter a política monetária restritiva, afirmou hoje o membro externo do Comitê do BC britânico, Alan Taylor.

Na França, a primeira moção de censura contra o primeiro-ministro da França, François Bayrou, foi rejeitada nesta quinta-feira na Assembleia Nacional. A medida necessitava de uma maioria de 288 deputados, e contou com apenas 131 votos. Ainda assim, as tratativas pela aprovação do orçamento seguem ameaçando o governo de Bayrou. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,98%, a 7.709,75 pontos.

Entre ações de destaque, Rio Tinto (+2,14%) e Glencore (+3,95) avançaram em Londres, depois que a Bloomberg revelou, de acordo com fontes, que as empresas discutem uma fusão. Na cidade, o FTSE 100 subiu 1,35%, a 8.505,22 pontos.