China/NBS: produção industrial e varejo avançam acima do esperado em dezembro

A produção industrial da China cresceu 6,2% em dezembro de 2024, ante igual mês de 2023, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta sexta-feira, 17 (pelo horário local). O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5,3%. O desempenho também foi mais positivo do que o registrado em novembro (5,4%, na mesma base de comparação).

Já as vendas no varejo chinês avançaram 3,7% em dezembro, na comparação anual de dezembro, superando a expectativa de 3,5% de alta dos analistas ouvidos pela FactSet. O resultado do último mês do ano representa ainda uma aceleração em relação a novembro, quando houve expansão de 3%.

Na comparação mensal, a produção industrial da China avançou 0,64% em dezembro em relação a novembro, enquanto as vendas no varejo subiram 0,12% na mesma base de comparação.