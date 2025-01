Planeta teve quase quatro novos bilionários por semana em 2024, aponta Oxfam

Quase quatro novos bilionários surgiram a cada semana em 2024, segundo a Oxfam, confederação internacional de organizações humanitárias que trabalha no combate à pobreza. O número de bilionários subiu para 2.769 em 2024, contra 2.565 em 2023.

Os dados são do relatório "As custas de Quem: A Origem da Riqueza e a Construção da Injustiça no Colonialismo", publicado por conta do Fórum Econômico de Davos 2025, que acontece na cidade suíça nesta semana.

A Oxfam também aponta que a riqueza dos bilionários cresceu US$ 2 trilhões em 2024. O valor é equivalente a cerca de US$ 5,7 bilhões por dia, uma taxa três vezes mais rápida do que em 2023, aponta a organização. "Enquanto isso, o número de pessoas vivendo na pobreza mal mudou desde 1990, de acordo com dados do Banco Mundial", afirma o relatório.