Chefões da tecnologia aparecem em lugar de destaque na posse de Trump

Durante a posse, Trump citou missões espaciais quando disse que vai "crescer o território e colocar a bandeira (americana) no planeta Marte". Nesse momento, Musk sorriu e fez sinal de positivo para as câmeras - a viagem a Marte é uma conhecida obsessão do bilionário. Mais tarde, em um breve discurso, Musk afirmou que entre seus planos mais ambiciosos está a intenção de "levar o DoGE para Marte", um projeto que espera concretizar até o fim do mandato de Trump, sempre com "gastos públicos sensatos", segundo ele.

O antes detrator Mark Zuckerberg virou aliado. As duas principais ações do dono do Facebook que sinalizam o apoio foram trocar Nick Clegg, presidente de assuntos globais da companhia, por Joe Kaplan, um republicano conhecido por intermediar a relação da empresa com os conservadores, e acabar com a moderação de conteúdo e checagem de informações de suas redes - iniciativas consideradas "inimigas do povo" por Trump.

Liberdade

No discurso, Trump endossou a ideia de que políticas de regulação impediam a liberdade de expressão e disse que vai apoiar iniciativas para "restaurar" essa liberdade - argumento usado pela extrema direita contra regulação nas redes sociais.

Bezos igualmente conciliou apoio político e ganho empresarial. Enquanto a Amazon cresceu em lucratividade no primeiro mandato de Trump, a Blue Origin busca espaço nos contratos para exploração espacial. As empresas de Bezos e Zuckerberg fizeram doações para a posse. Cada uma doou US$ 1 milhão. Musk gastou mais de US$ 250 milhões para ajudar a eleger o presidente.

O poder e o dinheiro nunca estiveram tão ligados como no início desse mandato. Dos 80 escolhidos para compor o governo, 10 são bilionários e ao menos 5 são multimilionários. Expoentes democratas também se aproximaram de Trump e foram convidados - caso de Sundar Pichai e Tim Cook.