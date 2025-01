Ibovespa sobe com fluxo e setor de commodities, em busca os 124 mil pontos

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 6 mil na semana encerrada em 18 de janeiro, para 223 mil, ante projeção de 219 mil solicitações.

Para Daiane Gubert, head de assessoria de investimentos da Melver, a alta do Índice Bovespa reflete a indicação menos agressiva do presidente dos EUA em relação a tarifas para a China. Na campanha no ano passado, Trump prometeu sobretaxar os produtos chineses em 60%, mas esta semana indicou taxa de 10% "Há uma certa euforia com o tom mais brando do Trump. Deu ânimo geral", avalia Gubert.

O petróleo tem elevação moderada e o minério de ferro fechou com ganho de 0,44% hoje em Dalian, na China, que lançou medidas para os mercados de ações. Por aqui, o dólar à vista avança sutilmente a R$ 5,9485, após ontem fechar abaixo dos R$ 6 pela primeira vez desde 27 de novembro, cotado a R$ 5,94, com queda de 1,4%.

Investidores acompanharão o discurso de Trump com afinco, em meio às recentes ameaças de tarifas a países como China, México e Canadá. As palavras poderão mexer com as apostas sobre a política monetária mundial, a poucos dias de decisões no Japão, amanhã, nos EUA e na zona do euro na semana que vem.

O mercado ainda monitora a recente pressão para reajustes nos preços dos combustíveis da Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a palavra de ordem sobre os preços praticados pela estatal é da presidente Magda Chambriard.

Desde que a companhia colocou um fim na política de paridade de importação (PPI), os valores praticados pela companhia passaram a ficar defasados em relação ao mercado internacional.