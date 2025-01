Patamar elevado dos juros foi principal problema para construção no 4º trimestre/24, avalia CNI

O patamar elevado da taxa de juros foi o principal problema enfrentado pela indústria da construção no quarto trimestre de 2024, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Às vésperas da primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) sob o comando oficial de Gabriel Galípolo, a Sondagem da Indústria da Construção divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra que a alta dos juros foi destacada por 34,1% dos empresários do setor, ante 25,4% no 3º trimestre.

De acordo com a pesquisa, 26,8% dos empresários apontaram que a falta ou alto custo de trabalhador qualificado foi um dos principais problemas encarados pela indústria da construção no fim do ano passado, com 26,8%. Já a elevada carga tributária fechou o ano como o terceiro maior problema, citado por 26,6% dos entrevistados.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, reforçou que a indústria da construção é sensível à política monetária contracionista, o que explica o resultado da pesquisa. "A taxa de juros é bastante importante para o setor da construção. Ela condiciona tanto o lançamento de unidades quanto a própria demanda, já que as pessoas, normalmente, precisam financiar a compra de seus imóveis e empreendimentos. Por isso, a elevação da Selic traz sempre grande preocupação para o setor", disse em nota à imprensa.