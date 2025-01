ACSP: índice de confiança do consumidor cai em janeiro, mas ainda indica sentimento positivo

A confiança do consumidor brasileiro diminuiu em janeiro tanto na comparação mensal quanto na anual, mas ainda está em níveis que apontam otimismo por parte dos compradores, segundo um índice elaborado pela PiniOn para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O indicador alcançou 102 pontos neste mês, uma retração de 1,0% ante dezembro e de 2,8% em comparação a janeiro de 2024.

A pontuação superior a 100 pontos, porém, sugere que os consumidores continuam otimistas. A pesquisa ouviu 1.679 famílias de capitais e cidades do interior.

Os dados mostraram também que os a confiança segue trajetórias distintas a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste e aumento na região Sul. Em relação às classes socioeconômicas, houve retração da confiança entre as classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento.