Bolsas da Europa operam em alta, com tímida recuperação de tecnologia após tombo com DeepSeek

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/01/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, com ações de tecnologia ensaiando tímida recuperação do tombo que sofreram ontem diante de preocupações com a concorrência da China e investidores reagindo a balanços corporativos locais.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,53%, a 532,52 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia tinha alta de 0,49%, depois de cair quase 3% no pregão anterior em meio ao sucesso do recém-lançado chatbot da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek.