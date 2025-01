Servidores do IBGE chamam de 'ataque leviano' denúncias de ilícito feitas por Pochmann

"A apuração, conforme a documentação divulgada, teve início em 15 de outubro. Nas semanas anteriores, os servidores promoveram mobilizações contra a criação da fundação de direito privado IBGE+ e outras medidas autoritárias da gestão Márcio Pochmann. Naquela data, os servidores já haviam realizado um grande ato em frente a sede do IBGE (26 de setembro), uma live de debate sobre a Fundação IBGE+(9 de outubro) e um dia de paralisação na unidade da Av. Chile (15 de outubro). Fica evidente, portanto, que a apuração foi uma resposta a mobilização dos servidores, e não o contrário, como tenta apresentar a direção do IBGE", argumentou o Assibge-SN.

O sindicato diz apoiar procedimentos de apuração conduzidos "com seriedade e preservando o pleno direito de defesa, evitando abordagem midiáticas e precipitadas que ataquem a reputação dos servidores e a imagem do Instituto".

O comunicado da Presidência do IBGE alegava ter identificado situações de conflito de interesses na atuação da consultoria privada Science, que teria em seu quadro de funcionários servidores ativos e inativos. A presidência diz ter documentos sugerindo um aporte de recursos do IBGE da ordem de US$ 50 mil para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que seriam transferidos para a Science para realização de pesquisa. O comunicado do IBGE menciona ainda uma carta-convênio do BID para a consultoria com previsão de um repasse de US$ 440 mil para a realização da mesma pesquisa, com previsão de aporte de recursos adicionais de mais US$ 220 mil, o que totalizaria US$ 660 mil.

Carta aberta

Em carta aberta, trabalhadores lotados na Ence responderam que os recursos citados no comunicado da presidência do IBGE referem-se ao "Projeto Regional Indicadores ambientais e de mudança climática", gerido pelo Hub Regional da Organização das Nações Unidas (ONU) para Big Data no Brasil. A iniciativa, sediada na própria Ence, seria externa às atividades do plano regular de pesquisa do IBGE, alinhada às atividades acadêmicas e científicas de inovação, com potencial de apoiar as estatísticas públicas, em harmonia com as recomendações internacionais. Eles acrescentam que os recursos do BID teriam sido repassados à consultoria para o projeto através de um pedido da própria direção do IBGE à época.

"Conforme disponível na própria página da entidade, 'o Hub Regional das Nações Unidas para Big Data no Brasil visa contribuir para o avanço no uso de big data para melhorar a produção de estatísticas oficiais, promovendo o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras na América Latina e Caribe'", destacam os servidores da Ence. "Dada a especificidade dos trabalhos desenvolvidos pela Escola na área de ensino, pesquisa e extensão, não há irregularidade no financiamento de atividades de pesquisa acadêmica, cientifica e tecnológica com aportes de organismos multilaterais como é o caso do BID. A Ence é IBGE, mas possui atividades distintas daquelas ligadas ao plano regular de trabalho do Instituto por meio de suas diretorias finalísticas."