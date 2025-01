Presidente do Fed diz que inflação dos EUA ficou mais perto da meta de 2%, mas seguiu elevada

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que a autoridade monetária segue focada em seu mandato duplo, de máximo emprego e estabilidade de preços. Os riscos de ambos estão equilibrados, avaliou.

De acordo com ele, a economia dos EUA está "forte" no geral e fez progressos significativos em direção às metas do BC dos EUA. Segundo ele, a inflação caminhou mais próximo à meta de 2% ao ano, mas segue elevada. Conforme ele, as expectativas para a inflação estão bem ancoradas. Quanto às condições do mercado de trabalho, ele avalia que esfriaram de seu estado anteriormente superaquecido e seguem sólidas, não sendo fonte significativa de pressões inflacionárias.

"A inflação diminuiu significativamente nos últimos dois anos, mas continua um pouco elevada em relação às nossas estimativas de meta de longo prazo de 2%", disse Powell, em coletiva de imprensa, após a reunião de política monetária que manteve os juros norte-americanos inalterados, como amplamente esperado pelo mercado financeiro.