Lula defende Galípolo e diz que presidente do BC 'não pode dar cavalo de pau em um mar revolto'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de críticas sobre o aumento da taxa básica de juros anunciado na quarta-feira, 29. Disse nesta quinta-feira, 30, que o presidente do Banco Central "não pode dar cavalo de pau em um mar revolto de uma hora para outra" e que "já estava praticamente demarcada a necessidade da subida de juros pelo outro presidente e Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer".

"Temos consciência de que é preciso ter paciência. Tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do BC e tenho certeza de que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, como governo, temos de cumprir a nossa parte. A sociedade cumpre a parte dela. E o companheiro Galípolo cumpra a função que ele tem de coordenar a política monetária brasileira", declarou Lula.

Em entrevista coletiva a jornalistas nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, Lula disse que já esperava pelo aumento da Selic, e destacou que o novo presidente do BC é "da maior competência do ponto de vista econômico".