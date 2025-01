Lula diz que Vale foi governada de forma irresponsável e que se dispõe a ter novo comportamento

Lula continuou: "A Vale não conversava com o governo e não discutia com o governo os projetos que ela pode participar neste momento de transição energética, neste momento da gente explorar os minerais críticos."

Em seguida, o presidente da República disse que a reunião com a Vale foi boa.

"Nós tivemos uma reunião, eu fiquei muito contente com a impressão que me passou o presidente da Vale, e nós queremos discutir várias coisas para fazer com que a Vale volte a produzir mais minérios e ela voltar a ser a primeira ou a segunda no mercado internacional. Ela caiu muito no mercado internacional", afirmou.

Lula prosseguiu: "Acho que foi uma conversa extraordinária. Havia aquela tensão maluca, porque a gente não tinha feito o acordo de Mariana. Há nove anos estava parado o acordo de Mariana, havia gente que achava que era impossível, e nós conseguimos fazer o acordo funcionar."

Na sequência, o presidente da República disse que, agora, há uma cautela do governo junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) para fazer com que os recursos originários do acordo cheguem "na ponta".