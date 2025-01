É preciso clareza sobre políticas de Trump antes de decidir taxa de juros, diz diretora do Fed

Segundo Bowman, ainda existem riscos para uma alta inflacionária no país. Ela avalia que boas condições financeiras podem ter contribuído para a desaceleração da desinflação. "Assumindo que a economia evolua como espero, acredito que a inflação desacelerará ainda mais este ano. Seu progresso pode ser irregular e desigual, e os dados de inflação do primeiro trimestre serão uma indicação importante de quão rapidamente isso acontecerá", pondera.

Ela diz que, porém, a liberação da demanda pós-eleições pode levar a uma atividade econômica mais forte e aumentar pressões inflacionárias.

Bowman destacou que espera um aumento nos rendimentos dos Treasuries de longo prazo. Ela observou que esse movimento pode refletir "as preocupações dos investidores sobre a possibilidade de uma política mais rígida do que o esperado", uma medida que poderia ser necessária para enfrentar as pressões inflacionárias.

Diante desse cenário, Bowman reafirmou sua posição favorável a uma abordagem "cautelosa e gradual" no ajuste das políticas econômicas.

A dirigente do Fed avalia que o mercado de trabalho se estabilizou nos Estados Unidos, mas alerta para o crescimento salarial ainda "um pouco acima do ritmo compatível com nossa meta de inflação".