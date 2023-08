Giraffas: Delivery tem taxa exorbitante e é quase monopólio do iFood

Avaliação do governo Lula. O empresário elogiou a inteligência política do presidente da República e disse que ele tem tudo para fazer um bom governo. Ele disse que o petista conseguiu estabilizar as relações entre os poderes e está com um desempenho acima do esperado na economia. Criticou, porém, algumas falas de Lula sobre a revisão do marco do saneamento e a privatização da Eletrobras.