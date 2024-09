N5X quer construir um mercado de atacado maduro de negociação de energia

Cada vez mais, as empresas estão pedindo garantias. "Elas estão subindo a barra dessas negociações e da maneira como que se é negociado. Então, queremos ser uma contraparte central, queremos ser uma clearing para conseguir fazer um modelo eficiente de gestão de risco que torne este mercado mais líquido", diz a CEO da N5X.

Daí, você não precisa se importar com quem você vai estar negociando, quem está do outro lado da ponta e se tem crédito ou não. Ele se torna um mercado com uma gestão de risco centralizada e multilateral.

Adriana Barbosa, CEO da N5X

Como a empresa foi criada

O projeto da N5X teve uma etapa de pré-concepção. "Nessa etapa de pré-concepção, eu, com os acionistas, o conselho de administração da N5X e um time de especialistas, fomos entender o que deveria ser um roadmap de desenvolvimento do mercado brasileiro de energia elétrica", afirma ela, na entrevista.

Em outubro de 2023, começaram as conversas bilaterais. "Foi quando a gente começou a sentar com instituições financeiras que já atuam com comercialização de energia, com as grandes geradoras, com os grandes consumidores, com as comercializadoras, para entender se aquela visão que a gente tinha, aquele roadmap de desenvolvimento do mercado, fazia sentido, e validar isso. E trazê-los para dentro da N5X, praticamente, para desenhar as soluções com a N5X, com o Grupo EX, com os nossos acionistas, para a gente conseguir alavancar conhecimento", diz.