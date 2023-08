Bolsa Família agosto foi antecipado para hoje (17) por decisão do Governo?

A partir desta semana, os repasses relativos ao mês de agosto do programa Bolsa Família estão programados para serem iniciados, sem previsão de antecipação. O calendário estabelece que os pagamentos terão início na sexta-feira (18) e serão concluídos até o dia 31 de agosto. As datas são determinadas de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.