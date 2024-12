Bolsa Família antecipado em dezembro: veja lista de 636 cidades

O pagamento do benefício do Bolsa Família do mês de dezembro será efetuado para todos os beneficiários, independente do número do NIS, nesta terça-feira (10) em 636 municípios de cinco estados.

O que aconteceu

Governo confirmou os municípios na lista em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Mais de 1,52 milhões de famílias podem movimentar os recursos hoje.

Os estados com calendário unificado são: Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o objetivo é amenizar as consequências de eventos climáticos extremos para quem recebe o benefício, que inclui chuvas e estiagem em território nacional (veja abaixo os municípios).