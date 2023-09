'O dinheiro é meu', brinca Larissa Manoela em comercial do Burger King

Larissa Manoela é a estrela de um novo comercial do Burger King, que estreou hoje (12). Na peça publicitária, a atriz brinca com o rompimento recente com seus pais: "Eu não vou dividir com ninguém. O dinheiro é meu" - veja a produção abaixo.

O que aconteceu

O comercial da rede de sanduíches anuncia a volta da promoção 'King em Dobro', onde oferece dois sanduíches por R$ 25