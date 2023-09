Novo valor do PIS ano-base 2022 foi definido? Veja quando será pago

O pagamento do PIS 2024, referente ao ano-base 2022, ainda não teve suas datas de início e seu valor definidos. Isso ocorre devido a um atraso no calendário PIS/PASEP durante a pandemia, que levou a um aumento na distância entre o ano-base e o período de recebimento para dois anos.

Normalmente, o calendário PIS para o ano seguinte é divulgado no final de dezembro, mas até o momento não foram apresentadas as datas de pagamento do PIS ano-base 2022 e nem o valor das parcelas.

O valor do PIS/PASEP é configurado com base no salário mínimo do ano de pagamento. Portanto, o montante do PIS 2024 só será conhecido após o governo Lula (PT) divulgar o piso salarial de 2024.