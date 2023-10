Leilão da Receita com celulares da Apple e Xiaomi aceita propostas até hoje

Apenas lotes fechados podem ser comprados. Isso significa que o comprador tem de enviar uma proposta para arrematar o lote inteiro e não apenas um ou outro produto.

Mais de 400 lotes são exclusivamente de celulares. Entre as marcas estão modelos da Apple e Xiaomi, que têm lances mínimos a partir de R$ 500 (um Xiaomi Redmi Note 11 e um Blu Bold Like Us). O lote mais caro, com valor mínimo de R$ 100 mil, tem dezenas de smartwatches de diversas marcas (e centenas sem marca aparente), milhares de relógios de pulso sem marca aparente e centenas de baterias de celular diversas

Veículos e perfumes também estão à venda. Um lote com três automóveis —Ford Fusion 2011, Corsa Hatch 2004 e Spacefox de 2008— é oferecido pelo valor mínimo de R$ 27 mil. É recomendável ler as descrições e ver as fotos com atenção porque, por exemplo, o Spacefox é vendido sem os bancos.

Os produtos já não podem ser mais visitados. De acordo com o edital do leilão, os interessados poderiam comparecer ao depósito da Receita Federal em Bauru, no interior paulista, até 29 de setembro.