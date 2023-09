Leilão da Receita oferece celulares da Xiaomi e Apple a partir de R$ 500

Apenas lotes fechados podem ser arrematados. Isso significa que o comprador tem de enviar uma proposta para arrematar o lote inteiro e não apenas um ou outro produto.

Mais de 400 lotes são exclusivamente de celulares. Entre as marcas estão modelos da Apple e Xiaomi, que têm lances mínimos que variam de R$ 500 (um Xiaomi Redmi Note 11 e um Blu Bold Like Us) a R$ 11.000 (três iPhones 14 e um iPhone 11)— nem todas as mercadorias têm foto. A Receita informa que esses aparelhos não podem ser comercializados.

Veículos e perfumes também estão à venda. Um lote com três automóveis —Ford Fusion 2011, Corsa Hatch 2004 e Spacefox de 2008— é oferecido pelo valor mínimo de R$ 27 mil. É recomendável ler as descrições e ver as fotos com detalhes porque, por exemplo, o Spacefox é vendido sem os bancos.

Os interessados podem conferir os produtos presencialmente. Os itens estão disponíveis para visitação no depósito da Receita Federal em Bauru (SP), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. O endereço fica na rua Halim Aidar, s/n, quadra 5, na Vila Industrial. Mais informações estão disponíveis no telefone (14) 3042-9892.

A visitação será feita por ordem de chegada. Apenas duas pessoas estão liberadas para ver as mercadorias durante 30 minutos, salvo disponibilidade. No caso de pessoa física, será necessária a apresentação de documento oficial com foto. Pessoas jurídicas devem apresentar contrato social ou documento equivalente, além de documento oficial de identificação do sócio responsável ou do procurador legalmente constituído.