Petrobras perde R$ 46 bilhões em valor de mercado em segunda queda seguida

As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) terminaram esta quinta-feira (16) em queda novamente, pelo segundo dia consecutivo depois da demissão de Jean Paul Prates e a indicação de Magda Chambriard para presidência da estatal.

Com isso, em dois pregões, a petroleira acumula perdas de R$ 46,5 bilhões. Seu valor de marcado caiu de R$ 542,9 bilhões, na quarta-feira (14) para os atuais R$ 496,3 bilhões, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria. Nesta quinta, as ações fecharam em baixa de 1,82% para PETR3 e de 2,84% para PETR4, com as duas valendo R$ 39,29 e R$ 37,31 respectivamente.

Por que isso acontece?

Sempre que há alterações significantes numa empresa, as ações reagem. "Essa troca de comando gerou instabilidade. Havia um presidente que tinha uma certa dinâmica, um determinado pensamento. Agora entrou outro, que a gente ainda precisa entender qual é a dinâmica, qual é o pensamento, Então, na dúvida, as pessoas realizam ganho: vendem as ações", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.