Rede '2 em 1', com cafeteria e loja de cosméticos de café, fatura R$ 3,8 mi

O investimento inicial de uma franquia é a partir de R$ 177,9 mil.

Produtos são à base de café verde

A vela perfumada café refrescante é um dos destaques da Kapeh Imagem: Divulgação

A marca tem 200 produtos. São linhas para rosto, perfumaria, cabelo, corpo e banho e casa. Todos são produzidos à base de café verde (grão cru) e matérias-primas provenientes do café. Algumas linhas possuem também fragrâncias de morango (linha infantil), flor de café e chocolate.

"O grão de café verde é proveniente do fruto do café no estágio inicial de maturação. Ele é um grão cru antes da torra", diz Vanessa.

O produto mais vendido são os sabonetes no formato de grão de café. Custa R$ 16,90. Outros destaques são o spray de ambiente flor de café (R$ 89,90; 200ml), vela perfumada café refrescante (R$ 129,90; 200g) e esfoliantes feitos com os grãozinhos e casquinhas do café, como o Shower Gel Esfoliante Kapeh, que custa R$ 64,90.