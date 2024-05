Quer criar loja virtual do zero? Especialistas dão dicas para abrir negócio

Contratar alguém ou criar sozinho?

O empreendedor pode criar seu site sozinho ou contratar uma empresa. Algumas plataformas têm template (formato visual do site) prontos para a criação, segundo Lui, do Sebrae.

Há serviços com templates prontos para a criação de sites. "São parecidos com casas pré-moldadas, que você tem a casa pronta, mas tem de aceitar a estrutura que ela vem, sem poder alterar nada", explica Lui.

No UOL host, por exemplo, o empreendedor consegue montar uma loja virtual do zero. Os planos variam entre R$ 29,90 e R$ 189,90, conforme as funcionalidades que a loja precisa. Esses valores incluem registro do domínio — que pode ser .com ou com.br — e seis templates — modelos de criação de site — para os empreendedores montar a loja com três ou quatro passos, segundo Ricardo Leite, diretor de produtos do UOL Host. A empresa também oferece hospedagem de sites.

Os planos dão acesso a uma ferramenta completa. Quando o empreendedor entra no sistema, pode cadastrar produtos, meio de pagamento, que no nosso caso é a PagSeguro, frete, se seguirá pelos Correios ou Jadlog por exemplo, e escolher o template da loja de acordo com o que a loja comercializa.

Ricardo Leite, diretor de produtos do UOL Host

Para Bruno Andrade, diretor de TI da Raízes Tech, a criação sem auxílio de uma empresa é mais indicada para sites institucionais. A Raízes Tech é uma empresa de soluções de tecnologia.