Com marketing digital, empresário registra crescimento no 2º trimestre

O que aconteceu

Pequenas e médias empresas crescem 5,2% no 2º trimestre. O desempenho da empresa de Lima superou o registrado nas PMEs (pequenas e médias empresas) no segundo trimestre de 2024, que teve um avanço de 5,2% no faturamento no período, na comparação com 2023, segundo o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs), a categoria. No acumulado do ano, a alta foi de 4,3% frente ao mesmo período do ano anterior.

Renda das famílias e taxa de juros ajudaram no crescimento. A evolução da renda das famílias, que inclui o desempenho do mercado de trabalho e das políticas governamentais de expansão de renda, e o ciclo de queda das taxas de juros, promovido pelo Banco Central entre agosto do ano anterior e maio de 2024, foram os fatores que mais impactaram nesse resultado positivo, segundo Felipe Beraldi, economista e gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie.

Indústria lidera resultado positivo. No período, as PMEs da indústria tiveram o melhor resultado, com avanço de 11,9% no período. Destaque para os setores: óleos lubrificantes, metalurgia, impressão e reprodução de gravações e manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos.

O aumento da demanda doméstica e redução das pressões de custos impactam positivamente a pequena indústria. Assim, parte da recuperação do faturamento real do segmento reflete o alívio da inflação ao produtor (IPA-FGV), que registrava deflação até maio (-1,7% no acumulado em 12 meses).

Felipe Beraldi, economista e gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie

Recuperação do comércio e desaceleração de serviços

O comércio registrou expansão de 4,6% na comparação com o segundo trimestre de 2023. No atacado, que atingiu alta de 7,5%, os destaques foram: livros, jornais e outras publicações, cimento e produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. No varejo, os melhores desempenhos foram para as PMEs de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas, vidros, e artigos de armarinho.