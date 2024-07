Empresário fatura R$ 1,95 mi vendendo pela Shopee. Veja dicas

O empresário Ruan Matheus, assim como diversos empreendedores, precisou se reinventar durante a pandemia de covid-19 para sobreviver. Fechou as quatro lojas físicas de roupa masculina, a Urban Zone Jeans, e migrou para as operações online.

Começou suas atividades na Shopee, plataforma de comércio eletrônico, gostou da oportunidade de comercializar para o Brasil todo (até então suas lojas estavam concentradas no Maranhão e Goiás), criou seu site e ingressou em outros marketplaces, como Amazon e Mercado Livre, e não parou mais.

Atualmente, morando em São Paulo, emprega 160 pessoas de forma direta e indireta, faturou R$ 3,9 milhões no ano passado, sendo 50% desse montante somente pela Shopee. A outra metade vem das vendas do próprio site e das outras plataformas. Para 2024, a previsão é de um incremento de 25% no faturamento.