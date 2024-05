Empreendedorismo indígena: ações ajudam a gerar renda e empoderar mulheres

Em abril, o Sebrae realizou pela primeira vez o curso Empretec em uma aldeia indígena. O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, criado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e promovido em 40 países. No Brasil, é exclusivo do Sebrae.

O "Empretec indígena" foi realizado para cerca de 30 mulheres indígenas da aldeia Anodi, da etnia Ofaié, em Brasilândia (MS). Elas fazem pinturas e bordados em tecidos inspirados na fauna e flora da reserva indígena, para a produção de ecobag, colchas, capas de almofadas e jogos americanos, entre outros itens.

O Empretec trouxe inovação e abriu a mente das mulheres sobre a capacidade que todas nós temos. Mostrou que a gente tem capacidade grande de produzir, vender, trabalhar.

Ramona Pereira, vice-cacique da aldeia Anodi, do povo Ofaié

Após o curso, as mulheres passaram a se engajar mais no trabalho de divulgação dos produtos. Começaram a vender também pelo WhatsApp.

Essa foi a primeira turma voltada para esse público. Segundo Eduardo Curado, gerente de soluções do Sebrae Nacional, após a realização do Empretec, as mulheres indígenas estão sendo incentivadas a se formalizar como MEI (microempreendedor individual).