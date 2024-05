Gestão de pessoas? Inovação? Veja como o empreendedor pode vencer desafios

Ser empreendedor não é fácil. Em geral, ele enfrenta todo dia desafios no seu negócio. A gestão de pessoas é um dos grandes dilemas. Hiago Stuqui, CEO do Grupo Stuqui, sentiu isso no comando da sua empresa: a dificuldade de reter talentos.

Identificamos uma alta rotatividade em profissionais abaixo de 30 anos, e isso se deve ao senso de não pertencimento do colaborador com a empresa. Foi necessário contextualizar ao profissional o porquê que ele está fazendo aquilo e qual o impacto das suas atividades em toda a cadeia do negócio.

Hiago Stuqui, CEO do Grupo Stuqui

O UOL ouviu especialistas sobre três dos principais desafios do empreendedor. Eles dão dicas também.