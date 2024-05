Vai abrir um negócio? Veja dicas para já começar vendendo bem

Venda é uma consequência, nós podemos trabalhar a diferenciação perante a concorrência, geração de valor por meio das etapas de vendas, melhorar a comunicação e criar ofertas irresistíveis que se alinham aos motivos de compra do cliente (mapeados). Aumentando assim a conversão de fechamento, fazendo que o time venda sempre e principalmente tenham clientes que viram

vendedores.

Flávio Santos, CEO da Fábrica de Resultados

Vendas recorrentes para vender sempre. Esse é o lema de Raphael Guilhon Rodrigues, especialista em estratégias para pequenas e médias empresas. Ele acredita que a recorrência da venda é um ponto importante para o negócio.

A chave para vender constantemente está na recorrência. Ao escolher um produto ou serviço para oferecer, é fundamental avaliar sua frequência de compra pelo cliente. É necessário identificar a dor específica que seu negócio resolve e alinhar isso às expectativas do público-alvo. Esteja atento à saúde do seu negócio e à demanda do mercado.

Raphael Guilhon Rodrigues, especialista em estratégias para PMEs

Meta de vendas deve constar no plano de negócios

Plano de vendas deve vir em primeiro lugar. Para Cássio Ferraro, consultor de negócios do Sebrae-SP, não dá para criar uma estratégia de vendas sem pensar no plano de negócio estruturado antes de abrir a empresa.