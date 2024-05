Seu condomínio tem mercadinho? Veja quanto custa para abrir um

Mercadinho quer dobrar unidades em 2024

A expectativa é dobrar o número de unidades da rede até o fim do ano. A empresária não revela a receita total da franquia, mas diz o faturamento médio mensal de uma unidade gira em torno de R$ 30 mil. Para abrir um minimercado da rede, o investimento inicial é de R$ 70 mil. "Este valor é para receber as chaves da loja com estoque e prontinha para iniciar a operação", diz.

O prazo de retorno do investimento é em até 18 meses e o lucro gira em torno de 25% do valor do faturamento. As lojas são de autoatendimento, não têm caixa ou outro funcionário.

Há casos de roubos, mas são poucos. "Temos câmeras com áudio e, qualquer movimento suspeito, analisamos as imagens. Quando inauguramos uma loja, avisamos sobre o sistema e sentimos que as pessoas entenderam o funcionamento," conta Aline.

Coca-Cola e pães entre os produtos mais vendidos. Entre os artigos mais procurados nos mercadinhos da rede são: água sem gás, Coca-Cola, pães e muçarela.

O que observar antes de investir

Segunda fonte de renda. A história de Aline vem ao encontro do que diz Edgard Neto, consultor de negócios do Sebrae-SP, sobre esse tipo de negócio estar se expandindo no Brasil por meio de franquias.