Baunilha do cerrado atrai pequenos produtores e pode chegar a R$ 6.000/kg

É usada para estudos. Sua plantação vem sendo utilizada pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) do Distrito Federal (DF) como referência para pequenos produtores, por implantar a produção em viveiro e na natureza. "Eles trazem grupos de produtores para observar o nosso cultivo."

Produção de baunilha vem crescendo no Brasil

Produção ainda é pequena. Roberto Fontes Vieira, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, diz que a produção de baunilha já existia no Brasil, mas em pequeno porte. E, nos últimos sete anos, vem se intensificando no Cerrado, por causa da similaridade climática com países que são grandes produtores como Madagascar, México e Costa Rica.

Começou a existir uma demanda gastronômica e, como não havia cultivo, observamos o extrativismo não sustentável da baunilha na mata. A Embrapa, então, resolveu pesquisar a melhor forma de cultivar a planta e incentivar o cultivo por pequenos produtores do cerrado.

Roberto Fontes Vieira, Pesquisador da Embrapa de recursos genéticos e biotecnologia

Existe produção na Bahia, Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. "A produção se caracteriza como pequena escala e, muitas vezes, é executada por pequenos produtores, agricultores familiares e comunidades tradicionais, Quilombolas e outras como ocorrera na região de Alto Paraíso/GO", afirma Victor Ferreira, analista de agronegócio do Sebrae Nacional.

Como funciona o cultivo?

As mudas de orquídea demoram de dois a três anos para ficarem adultas. Elas podem ser plantadas em estufas ou por manejo na floresta. O ambiente deve ser úmido, que pode ser obtido com sistema de irrigação, e ter luminosidade (50% dependendo da espécie) com a instalação de telas de sombreamento ou protegidas pelas copas das árvores.