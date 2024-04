É hora de levar sua franquia para o exterior? Dicas de quem já conseguiu

Quando a empresária Luzia Costa resolveu expandir a franquia Sóbrancelhas para o exterior, ela identificou uma carência dos seus produtos e serviços em países como Argentina, Bolívia, Paraguai e Portugal. "Na Argentina, especificamente, vimos que as mulheres não faziam as sobrancelhas e havia pouca opção de serviços desse tipo. Hoje as argentinas amam esse cuidado e são fiéis à marca", diz a empreendedora.

Atualmente, a rede tem 36 franquias ativas e pretende fechar 77 novos contratos no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Portugal e tem planos de expansão para o Chile ainda este ano. O faturamento foi de R$ 60 milhões em 2023.

É hora de começar a expansão internacional?

Mais do que entender sua franquia, o empreendedor deve ter uma boa estrutura por aqui. A demanda crescente por seus produtos ou serviços em mercados estrangeiros, acompanhada de um desempenho sólido e estável no mercado local, também é um indicativo para a internacionalização de uma marca, segundo João Brito, diretor de clientes & mercado do Grupo Bittencourt.