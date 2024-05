Vendeu geladinho aos 8 anos; hoje tem 6 empresas e fatura R$ 2,5 bilhões

Eu sempre ajudava o meu pai na alfaiataria, desmanchando as barras de calça para ele consertar. Nessa época, eu pude ver o quanto ele trabalhava para nos sustentar. Isso me trouxe a visão de trabalhar para conseguir as coisas que eu gostaria de ter.

Adriano de Oliveira, CEO do Grupo É Seguro

De 1993 até 1997, Oliveira trabalhou como office boy em uma distribuidora de medicamentos. "Quando consegui um emprego fixo de office boy, comprei a minha bicicleta", afirma.

Aos 17 anos, abriu uma distribuidora de cosméticos. Investiu R$ 3.500 no negócio. Ele comprava produtos e revendia para os salões de beleza da cidade. Usava a bicicleta para entregar os produtos. Depois, comprou sua primeira moto, via consórcio. Vendeu a empresa em 2000 e voltou a ser empregado contratado. Trabalhou até 2004 como vendedor de acabamentos e pisos.

Em 2004, Oliveira foi contratado como gerente de uma loja de crédito consignado e consórcios. "Foi nessa época que comecei a estudar o segmento de seguros, pois via que o mercado era promissor", declara.

Criou grupo com seis empresas

Com o conhecimento do mercado de seguros, abriu três empresas em um só lugar: É Cred (de consignados), É Seguro (de seguros) e Auto Fácil (uma loja de revenda de veículos). "No início, o forte eram os consignados; o seguro foi ganhando força aos poucos", diz. Ele fechou a loja de carros em 2013.