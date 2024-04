Sistema de cooperativas do Sul com R$ 21 bi em ativos vai abrir posto em SP

Já a taxa do cheque especial é a partir de 3,10% ao mês (mais TR). Em instituições financeiras tradicionais, a taxa de juros do cheque especial para pessoa jurídica vai de 2,10% a 15,83% ao mês. Veja no site do Banco Central.

É do senso comum que o MEI [microempreendedor individual], micro e pequenos empreendedores não têm espaço nas grandes instituições financeiras. Se têm, normalmente os preços e as soluções são muito padronizados, a dificuldade está em encontrar uma solução que combine com a necessidade desse empreendedor e os preços, que vão muito além do sustentável, e que viabilizem o negócio

Adelino Sasse, diretor de produtos e negócios da Central Ailos

São mais de R$ 21 bilhões em ativos. Ou seja, esse é o montante que o Sistema Ailos administra de todos os cooperados, entre investimentos, poupança e financiamento da casa própria. Deste total, R$ 14 bilhões estão nas mãos dos cooperados, via linhas de crédito e financiamentos, por exemplo.

Outro serviço é a venda de seguros. O Ailos mantém uma corretora de seguros exclusiva para atender seus cooperados, além de parceria com outras seguradoras do país. Todas as contratações (seguros de vida, residencial, de viagem, previdência privada, etc.) podem ser feitas via o aplicativo Ailos.

Cooperados podem ter loja na plataforma do Ailos. O Ailos Aproxima é uma plataforma marketplace, onde o cooperado pode criar uma loja digital e vende seus produtos ali. Outra ação é a realização de feiras (de 5 a 10 por ano) em pequenas cidades para os empreendedores colocarem seus produtos à venda. Outra plataforma (Progrid EAD) tem cursos gratuitos para cooperados e comunidade.

A cota mínima para se tornar cooperado é de R$ 1. No entanto, os cooperados entram com uma cota capital de R$ 200, em média.