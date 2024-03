Eles faturam R$ 50 milhões por ano com sistema de pagamento para empresas

Atualmente, a companhia tem 10 mil clientes dos setores de serviços, e-commerce e varejo que, juntas, somam R$ 500 milhões em transações por ano. A nova tecnologia whitelabel está em processo de validação por cerca de 30 empresas. Com sede no Rio de Janeiro, a Abmex tem como foco operações B2B (expressão em inglês que significa business to business e trata sobre a venda de produtos e serviços entre empresas).

Vida na periferia

Jovens saíram da periferia. Frota e Andrade se conheceram em um evento de tecnologia aqui no Brasil. Alguns anos depois, cruzaram com Mascarenhas em um evento de TI fora do país e o convidaram para a sociedade. Além de amarem inovação e estarem presentes nos principais eventos de tecnologia que acontecem no mundo, os três têm em comum a vida na periferia.

Frota tem o ensino médio e nasceu e foi criado no bairro Arsenal, na região central de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Andrade é formado em ciências da computação e nasceu em Jabour e foi criado em Realengo, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Mascarenhas é formado em gestão financeira e controladoria e é o único paulista dos três. Nasceu na periferia de Votorantim, no interior de São Paulo.