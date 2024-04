94% dos empreendedores já enfrentaram alguma doença mental; veja motivos

Startup é você ter que trocar o pneu com o carro andando, contratar as pessoas certas, treinar o seu time. Até conseguir fazer isso funcionar, você vai ter que trabalhar muito. É muita responsabilidade: funcionários, clientes, reputação da marca. Tudo cai nas suas costas.

Ricardo Frasson, fundador e CEO da DataSeek

Desde o ano passado, ele tem adotado medidas na startup e na sua vida pessoal para minimizar o estresse. "Diminuí um pouco a rotina e convidei um sócio para dividir as tarefas comigo e, com isso, conseguir ter mais tempo e fazer atividades físicas", diz. O novo sócio chega em abril. Ele também parou de trabalhar do celular aos finais de semana. Para os funcionários, ele planeja incluir terapias online de saúde mental no plano de benefícios da equipe, entre outras ações.

Empresas podem monitorar a saúde mental dos funcionários

As empresas podem usar algumas soluções para avaliar a presença de doenças mentais em ambientes de trabalho. "[As ferramentas] servirão para alertar sobre possíveis pessoas com adoecimento e fazer internação precoce", afirma Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Empresas não têm dados. A medicina de trabalho das empresas tem dados de afastamento de trabalho, mas não tem os números de pessoas em tratamento, mas que não se afastaram do trabalho, diz.

Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por conta de transtornos depressivos e de ansiedade. É o que mostra o relatório "Diretrizes sobre Saúde Mental no Trabalho", publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em setembro de 2022, segundo o presidente da ABP. É importante buscar manter o equilíbrio entre a vida privada e profissional, ter uma alimentação saudável e adequada, praticar exercícios físicos, desfrutar de atividades ao ar livre e momentos de lazer, além de fortalecer os laços sociais. Encorajar os funcionários a buscar ajuda médica psiquiátrica quando necessário é outra possível solução.