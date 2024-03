Veja como implantar práticas sustentáveis na sua empresa

Jack Strimber, CEO da Packster

Processo de fabricação de embalagens também precisa ser sustentável. O executivo conta que, apesar de as pessoas estarem mais conscientes hoje sobre a importância de se reciclar as embalagens, poucos sabem que o processo de fabricação das embalagens pode ser muito mais sustentável, com menos desperdício por conta da produção sob demanda.

As embalagens estão em praticamente todos os produtos. "Reforço que poucas pessoas percebem a importância da embalagem, mas se você parar para refletir, todos os itens que você consome são embalados. A embalagem de plástico é muito importante e permite que o produto seja armazenado, transportado e conservado sem perda e sem desperdício," diz.

Segundo ele, a maioria das marcas de consumo, tanto as grandes quanto as novas, enxergam valor em associar sua marca a práticas mais sustentáveis e responsáveis. O nível de adoção, no entanto, varia conforme as prioridades de cada marca.

O Grupo Fujitsu, que atua no setor de tecnologia da informação, está envolvido em iniciativas para alcançar a neutralidade carbônica nas suas atividades. A companhia anunciou recentemente a aceleração de seus planos para alcançar a neutralidade de carbono nos seus negócios em vinte anos. "Definimos o ano fiscal de 2030 como o novo objetivo para reduzir as emissões de carbono para zero, além de zerar as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em toda a cadeia de valor do Grupo Fujitsu até ao ano fiscal de 2040", conta Alex Takaoka, Head of Customer Engagement Fujitsu do Brasil.

Descarte sustentável de pneu

A Cantustore, distribuidora de pneus, tem um programa de descarte e reaproveitamento dos pneus, respeitando a lei que obriga o setor a reciclar ou oferecer o descarte correto de 70% dos pneus comercializados. A empresa fez uma parceria com uma ONG em Manaus para recolher os pneus jogados nas ruas e dar destino correto ao material, além de colaborar com a saúde pública, evitando a dengue, frisa Dirce Bunde, gerente de Gente & Gestão da CantuStore.