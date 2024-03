Aprenda a fazer (e repetir sempre) uma boa pesquisa de mercado; veja como

É importante explorar a variedade de recursos disponíveis. Uma estratégia é aproveitar as pesquisas online gratuitas e as ferramentas de pesquisa de mercado que estão disponíveis na internet. "Existem diversas plataformas que oferecem acesso a dados e estudos de mercado sem custo ou a preços acessíveis, permitindo que empresas de todos os tamanhos realizem análises detalhadas do seu setor e concorrência", diz Souza.

Outra estratégia é utilizar as redes sociais e grupos de discussão para obter feedback dos clientes. Plataformas como Facebook, Instagram e LinkedIn oferecem oportunidades para interagir diretamente com os consumidores, realizar pesquisas informais e coletar opiniões sobre produtos, serviços e experiências de compra. "Participar de grupos de discussão relacionados ao seu setor ou mercado-alvo pode fornecer insights valiosos sobre as necessidades, preferências e tendências dos clientes", afirma Souza.

É essencial estar atento às tendências do mercado e às necessidades dos clientes locais. Isso envolve acompanhar de perto as mudanças no ambiente externo, como novas tecnologias, regulamentações governamentais, comportamentos de consumo e movimentos da concorrência.

Fazer a pesquisa envolve algumas etapas:

1) Definir claramente os objetivos da pesquisa. "É essencial ter uma compreensão das informações necessárias, formular questões específicas, estabelecer metas realistas e garantir alinhamento com o negócio", diz Rocha.

2) Identificar o público-alvo. "Isso inclui entender quem são os consumidores em potencial e quais são suas características demográficas, como idade, sexo, localização geográfica, renda e nível educacional, além de compreender seus valores, interesses, estilos de vida e motivações de compra", afirma Souza.