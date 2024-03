Franquias de serviços estéticos: como garantir o padrão de atendimento?

É uma rede de franquias de depilação a laser. Foi criada em 2004, em São Paulo. A marca está entre as 50 maiores redes de franquias do país, de acordo com o ranking da ABF (Associação Brasileira de Franchising), divulgado em fevereiro, com 850 unidades no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai. No Brasil, são 791 lojas, sendo 568 próprias e 223 franquias.

Em 2019, a Espaçolaser criou a Universidade do Laser, em São Paulo. Os franqueados passam por um programa de treinamento com mais de 100 horas. Todos os especialistas do laser que trabalham na Espaçolaser precisam fazer o treinamento presencial para operar a máquina de depilação a laser. Entre as aulas, estão informações sobre anatomia da pele, protocolos de tratamento, segurança do paciente e práticas de atendimento ao cliente.

Os franqueados do exterior também são treinados. Na Argentina e Colômbia, a diretora técnica Carolina Cury foi até lá e formou pessoas para serem as treinadoras e replicadoras; elas são até hoje responsáveis pela formação das novas profissionais. Os franqueados do Paraguai vieram pessoalmente ao Brasil. No Chile, a empresa que foi adquirida pela Espaçolaser já tinha um modelo de treinamento, mas precisaram se reciclar para usar as técnicas da marca brasileira.

A empresa oferece também cursos regulares de reciclagem e atualização para os profissionais.

