Make, salão de beleza e até sex toys: negócio focado em mulher vale a pena?

1) Ciclo Cosméticos

É uma marca de perfumes, hidratantes corporais e body splashes (perfumes com fragrância suave). Foi criada em Palhoça (SC), em 2003.

A Ciclo Cosméticos tem as linhas Ciclo Mini (para bebês e crianças), Ciclo Fragrance (feminina) e I'Man (masculina). Em 2023, a linha Ciclo Fragrance respondeu por 70% do negócio. No total, são 12 produtos infantis, 55 femininos e 8 masculinos.

O deo colônia Kiss é o produto mais vendido da Ciclo Cosméticos Imagem: Divulgação

O produto mais vendido é o deo colônia Kiss (R$ 89,90, embalagem de 100 ml). Os principais deo colônias são comercializadas em lata, estimulando o reúso de embalagens.

Outra linha de destaque é a Hello Hello, criada em parceria com a influencer Nah Cardoso. É composta por deo colônia e hidratante corporal perfumado. A deo colônia Hello Hello viralizou no TikTok em 2023; as vendas aumentaram mais de 200%. O produto custa R$ 89,90 (embalagem de 100 ml). Em fevereiro, a marca lançou o body splash da família Athina (R$ 39,90, embalagem de 200 ml).