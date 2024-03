Papelarias bombam nas redes com vídeos divertidos de borrachas e canetas

Quando começamos a produzir conteúdo para o Instagram, nem os supermercados da cidade tinham a rede social. A divulgação deles era feita em jornais de bairro, panfletos. Os vídeos eram gravados entre um atendimento e outro dos clientes. A qualidade não era 100%, mas tínhamos a constância, que é mais importante na rede social do que fazer gol e ganhar de 10 a zero.

Raissa Specian

A empreendedora conta que a força do Instagram pôde ser medida durante a pandemia da covid-19. "Eu tinha acabado de fazer um empréstimo para mudarmos para um espaço maior, reformar, comprar móveis porque já estávamos começando a ficar bem. Nosso faturamento já chegava a três dígitos, por isso nosso plano era focar no crescimento da loja, que já contava com um site também.

Raissa Specian: papelaria cria brincadeiras nos vídeos Imagem: Arquivo pessoal

Ela diz que decidiu investir em vídeos no Instagram com brincadeiras para crianças. "As crianças estavam em casa e as mães precisavam de ideias para entretê-las." Raissa começou, então, a criar brincadeiras com o que tinha na loja. Com um papel adesivo preto na parede, era possível criar uma lousa para desenhar com giz, por exemplo. Ela também criava kits com massinhas para modelar, tintas e papéis para desenhar. Para quem estava em home office, ela criava kits para o trabalho remoto.

Outro artifício foi a realização de lives para Instagram e Youtube, que também estava iniciando na época. "As plataformas nos remuneravam para as lives. Recebia em torno de R$ 4.700 até pouco tempo depois do período que o comércio ficou fechado. Paralelamente a isso, mantínhamos seis funcionárias no WhatsApp para atender os pedidos de vendas do site, que estava engatinhando."

Atualmente, a Papelaria Judá tem 504 mil seguidores no Instagram, quase 750 mil no Tik Tok e 1,1 milhão no Youtube. No ano, o grupo - loja física e online e clube de assinatura - fatura R$ 4 milhões.