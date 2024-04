Quer ser fornecedor do governo? Veja as mudanças da nova lei de licitações

"Vender para o governo é coisa para empresa grande". Você que é dono de uma pequena ou média empresa já deve ter ouvido (ou pensado) isso. Mas não é bem assim. Empresas de todos os portes podem ser fornecedoras de produtos e serviços para o governo.

Mas como conseguir isso, com a nova lei de licitações? O UOL ouviu especialistas do setor sobre as principais mudanças da lei 14.133/21. Ela vale para a administração pública federal, estadual, distrital e municipal em todos os órgãos. Ficam de fora empresas públicas, sociedades de economia mista e estatais.

"Com a obrigatoriedade da nova lei de licitações e contratos, os governos e as prefeituras ainda estão em fase de adaptação. Muitos itens, como o cadastro central de licitantes, ainda não foram regulamentados, e isso pode levar tempo", diz Leonardo Ladeira, CEO e cofundador do Portal de Compras Públicas.