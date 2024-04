Quer expandir sua empresa? Confira como funciona o modelo de franquia

O que é uma franquia de sucesso

As franquias de sucesso são aquelas, que de alguma maneira, se comprovaram sustentável no negócio, diz Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting.

É importante que ela tenha sido testada em exaustão e junto ao consumidor final. Isso vale para estratégia de marketing e vendas, sistemas operacionais, arquitetura da loja física, treinamento do time, enfim, toda a operação. Se não testar, pode gerar muita frustração, incapacidade operacional e a sua rede pode se contaminar com possíveis fracassos.

Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting

Franquia não é um sistema de venda

Para Rizzo, a criação de uma franquia consiste em transferir experiência (tempo) e conhecimento (know how) na operação de um negócio de quem tem para quem não tem. Ele cita pesquisas do setor: nos últimos cinco anos, em média, 256 novas franquias são lançadas anualmente no mercado. Desse total, apenas 14 atingem o segundo ano de vida. Destas 14, apenas oito chegam ao quarto ano de vida com uma rede que não chega a 30 unidades.

Dois anos, no mínimo, deve ser este tempo de maturação do negócio, pontua Rebetez. Esse é o prazo para uma empresa testar toda a operação antes de abrir uma franquia.